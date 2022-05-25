В Турции завершили переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

В Анкаре завершились переговоры делегаций Швеции и Финляндии с Турцией касательно вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом в среду, 25 мая, рассказал источник ТАСС, знакомый с ситуацией.

«Переговоры проходили в президентском дворце, они продлились примерно пять часов и уже завершились», — рассказал он.

23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в НАТО, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

На следующий день депутат турецкого парламента Девлет Бахчели рассказал, что Североатлантический альянс должен выполнить требования Турции по вступлению в организацию Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из блока. Политик заявил, что НАТО не уважает Турцию, и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Также он обвинил Стокгольм в финансировании терроризма через Рабочую партию Курдистана (РПК, признана террористической в Турции) и оказании ей военной помощи. Помимо этого, по мнению Бахчели, Швеция и Финляндия поддерживают движение FETO проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое находится в оппозиции к действующей власти в Турции.

При этом турецкий политолог Керим Хас в беседе с «Известиями» усомнился в желании Эрдогана выйти из альянса, добавив, что в настоящее время президент Турции ведет торг с США.

17 мая Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух стран передали их генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире в Брюсселе. По словам генсека, альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства этих стран в блоке.

МИД России критически отреагировал на заявление властей Финляндии и Швеции о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.