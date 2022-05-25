Купание запретили в трех водоемах на территории Казани

Купание запретили в трех организованных местах отдыха у воды в Казани. Вода не соответствует санитарным нормам.

По словам руководителя инспекторского отделения центра ГИМС Дениса Мокеева, места отдыха будут расположены на Изумрудном озере в жилом массиве Юдино, на территории озера Малое Лебяжье и на берегу озера в парке Победы. На территориях оборудуют спасательные посты. Мокеев подчеркнул, что выполнены не все работы по обследованию дна и получению допуска по качеству воды со стороны Роспотребнадзора. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

При этом для купания доступны пляж «Локомотив» на реке Волке в Вахитовском районе, пляж «Нижнее Заречье» на Казанке, «Комсомольский» в Дербышках.

Ранее сообщалось, что участки трех водоемов признали опасными для купания в Иркутской области. Сотрудники Роспотребнадзора выявили отклонения в составе воды по микробиологическим показателям.