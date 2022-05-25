Реклама
Прямой эфир

Купание запретили в трех водоемах на территории Казани

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Купание запретили в трех организованных местах отдыха у воды в Казани. Вода не соответствует санитарным нормам.

По словам руководителя инспекторского отделения центра ГИМС Дениса Мокеева, места отдыха будут расположены на Изумрудном озере в жилом массиве Юдино, на территории озера Малое Лебяжье и на берегу озера в парке Победы. На территориях оборудуют спасательные посты. Мокеев подчеркнул, что выполнены не все работы по обследованию дна и получению допуска по качеству воды со стороны Роспотребнадзора. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

При этом для купания доступны пляж «Локомотив» на реке Волке в Вахитовском районе, пляж «Нижнее Заречье» на Казанке, «Комсомольский» в Дербышках.

Ранее сообщалось, что участки трех водоемов признали опасными для купания в Иркутской области. Сотрудники Роспотребнадзора выявили отклонения в составе воды по микробиологическим показателям.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022