Турецкий журналист обвинил США в осознанном ведении мира к трагедии

Агрессивная стратегия Соединенных Штатов Америки, вероятно, помогает им преуспевать на мировой арене, но когда-нибудь это приведет к трагедии. Об этом 25 мая написал турецкий журналист Хасан Басри Ялчин в статье для газеты Sabah.

По его мнению, Вашингтон исторически не преследует экспансионистские цели, а извлекает выгоду из ущерба других. США всегда оставались в стороне от военных и политических дел в мире и ждали, пока другие страны устроят конфликт между собой. Они вели себя так во время Второй мировой войны, ведут себя так и сейчас, считает Ялчин.

Журналист полагает, что президент США Джо Байден явно хочет столкнуть Евросоюз и Россию. При этом, по его словам, если во Второй мировой так или иначе присутствовали элементы, способные друг друга уравновесить, то сегодня Брюсселю сложно быть на равных с Москвой без поддержки Вашингтона.

Та же ситуация, по мнению автора статьи, наблюдается и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где без помощи США такие страны, как Япония и Австралия, вряд ли смогут балансировать на одном уровне с Китаем. Ялчин предположил, что логика американцев состоит в том, что даже при максимальной эскалации напряженности они всё равно останутся в выигрыше, как раньше.

«Однако для мира результат — страшная трагедия. Думаю, американская сторона тоже очень хорошо видит риск такой трагедии и всё равно соглашается на это», — написал он.

Журналист подчеркнул, что подобное мышление наглядно демонстрирует одну из самых грязных граней мировой политики.

Ранее, 21 мая, доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин заявил «Известиям», что закон США о выделении $40 млрд помощи Украине связан со многими ведомствами, но одним из основных там всё-таки является военное — Пентагон. С помощью нового закона США хотят зачистить мировые рынки вооружений и получить от этого выгоду, считает специалист.