Экс-бухгалтер ожидает суда за присвоение 2,2 млн рублей в Приамурье

В Тынде Амурской области по обвинению в присвоении денежных средств ожидает суда бывший главный бухгалтер бюджетного учреждения. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Следствие полагает, что главбух районной станции по борьбе с болезнями животных обладала ключом электронной цифровой подписи своего руководителя. В 2019–2020 годах она перечислила на свой расчетный счет и счет супруга более 2,2 млн рублей.

Как отмечает Амурская Служба Новостей, средства были похищены из фонда экономии оплаты труда.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере» завершено. Материалы переданы в Тындинский районный суд для рассмотрения, пишет ИА PriamurMedia.

Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.