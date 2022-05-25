Около 200 деревьев высадят на бульваре в Петрозаводске
На Левашовском бульваре в Петрозаводске планируют высадить 200 деревьев до конца сентября. Благоустройство проводится в рамках 122-летия бульвара.
По словам мэра Петрозаводска Владимира Любарского, территорию украсят клены, яблони и ели. Перед высадкой новых растений проводится ликвидация аварийных деревьев, уточняет ИА «Карелinform».
Также власти планируют обустроить территорию бульвара от улицы Дзержинского до набережной. Рабочие уложат гранитное покрытие на прогулочных дорожках, обновят урны и скамейки. Также планируется монтаж мачт для праздничных гирлянд.
На облагораживание территории бульвара и закупку нового освещения власти готовы выделить 116,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.