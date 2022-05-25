Водитель «КамАЗа» погиб от удара током в Набережных Челнах

Водитель манипулятора на базе автомобиля «КамАЗ» погиб от удара током в Набережных Челнах (Республика Татарстан). Следователи начали проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел днем 25 мая на улице Ремонтный проезд. По предварительным данным, во время производства работ стрела манипулятора задела высоковольтные провода. Управлявший манипулятором мужчина 1988 года получил смертельный удар током. Об этом сообщает InKazan.ru.

За ходом следственной проверки будет следить прокуратура.

Ранее в этот день сообщалось о гибели 50-летнего рабочего во время ремонтных работ в Москве. На мужчину обрушилась стена поликлиники.