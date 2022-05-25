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Минтруд назвал средний размер пенсий после индексации на 10%

Глава Минтруда Котяков: после индексации на 10% средний размер пенсии составит 19 360 рублей
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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После исполнения поручения президента РФ Владимира Путина об индексации на 10% пенсий неработающих пенсионеров средний размер таких выплат составит 19 360 рублей. Об этом 25 мая сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит глава государства.

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«Хочу сказать, что ваше сегодняшнее решение по индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 млн неработающих наших граждан пенсионного возраста. Это в среднем 1760 рублей — прибавка к пенсии, средний ее размер достигнет 19 360 [рублей], — сказал Котяков.

Индексация состоится уже в июне.

Кроме того, после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ), зарплаты вырастут примерно у 4 млн россиян.

«Повышение МРОТ, о котором мы уже сказали, плюс 10%, позволит увеличить заработную плату примерно 4 млн наших граждан», — сказал Котяков.

Ранее в среду Путин также призвал добиться к концу года снижения бедности в стране. Помимо этого, глава государства заявил о снижении безработицы в России.

9 мая Котяков сообщил, что правительство России представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТ. Он заявил, что такие меры позволят снизить показатель бедности в стране. При этом, уточнил министр, есть несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

Как сообщила 6 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, дополнительную индексацию пенсий, социальных выплат и МРОТ произведут автоматически. При этом гражданам не нужно будет писать заявление для индексации, пояснила она.

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