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Проекты нового терминала аэропорта Оренбурга представили дизайнеры

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Архитекторы представили проекты обновления терминала аэропорта Оренбурга имени Юрия Гагарина. Они предлагают сделать фасад под пуховую «паутинку» с космическими элементами.

РИА «Оренбуржье» уточняет, что заседание регионального архитектурно-градостроительного совета состоялось 25 мая в Доме Советов. На нем были обнародованы концепции будущего терминала аэропорта. Всего их три.

Проекты архитекторов из двух столичных бюро оказались примерно одного формата — с элементами узоров оренбургского пухового платка и космоса. В частности, компания «Космос» предлагает сделать фасад здания под «паутинку», а бюро «Асадов» представляет терминал в образе космоса, укрытого пуховым платком.

Исполнительный директор АО «Аэропорт Оренбург» Андрей Крицкий во время обсуждения сообщил, что основные здания на территории аэропорта останутся на тех же местах, как и подъездные пути и входные группы. Исходя из этого и создавались проекты.

Впрочем, как уточняет 56orb.ru, голосование так и не состоялось. Его отложили из-за того, что к авторам концепций возникли дополнительные вопросы. Они должны доработать свои идеи. После этого будет выбран облик будущего терминала аэропорта. Как ожидается, это произойдет в начале июня.

В начале апреля стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту имени Гагарина. Это первый этап работ по ремонту и строительству участка полосы длиной 500 м. На втором этапе реконструкции аэропорт закроют на три месяца. До сентября регулярные рейсы будут выполняться из Орска. Для пассажиров организуют бесплатный трансфер.

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