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США включили россиян в санкционный список по Ирану

Минфин США ввел санкции в отношении десяти физлиц и девяти компаний за связь с Ираном
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Фото: РИА Новости/Игорь Михалев
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Минфин США расширил санкционный список по Ирану. В него внесены десять физических и девять юридических лиц. Среди них один гражданин России и одна российская компания, следует из сообщения от 25 мая на сайте ведомства.

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Новые фигуранты попали в список за связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и его подразделениями.

В частности, под санкциями оказалось российское ООО «РПП», которое занимается торговлей автомобильными деталями. В списке также четыре китайские компании, иранская, ливанская, корейская и компания из Объединенных Арабских Эмиратов Zamanoil DMCC.

Кроме того, под ограничения попали десять физических лиц из разных стран. Так, среди них бывший временный поверенный в делах Афганистана в Москве Камалуддин Гулам Набизада, который является гражданином Афганистана, но имеет и российский паспорт. По данным министерства, он якобы собирал средства для КСИР в координации с представителями российского правительства и аппарата разведки.

В Соединенных Штатах КСИР и его силы специального назначения «Аль-Кудс» внесены в список террористических организаций. Вашингтон давно ведет с ее бойцами борьбу, обвиняя их в терактах против американских военных. В ответ на это Иран внес в свой перечень террористических организаций Центральное командование вооруженных сил США.

14 апреля в Госдепе заявили, что власти США не соглашались на размораживание блокированных по инициативе Вашингтона активов Ирана в третьих странах. Там отметили, что санкции в отношении Тегерана будут сохраняться, пока не будет обеспечено общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

В 2020 году США приняли решение отменить исключения из санкций в отношении ядерной программы Ирана, предоставленные в рамках ядерной сделки с Ираном. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что Вашингтон отменяет всё, кроме одного исключения, касающееся гражданского ядерного сотрудничества. Смягчение санкционного режима ранее позволило российским, европейским и китайским компаниям продолжить работу на гражданских ядерных объектах Ирана.

Впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году. С тех пор санкционный режим в отношении этой страны корректировался. Причинами для введения санкций назывались поддержка терроризма, нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы.

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