Путин подписал указ об упрощении получения гражданства в Запорожской и Херсонской областях
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- Путин подписал указ об упрощении получения гражданства в Запорожской и Херсонской областях
Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. Указ российского лидера опубликован в среду, 25 мая, на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены Путиным в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Как следует из текста, слова «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» дополняются словосочетанием «...Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины».
Документ вступил в силу со дня его подписания.
В этот же день первые жители Херсонской области подали заявления на получение российского гражданства. Оформление документов идет в военно-гражданской администрации.
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В начале мая 2021 года в МВД сообщили, что почти 100% получивших российское гражданство в прошлом году — выходцы из бывших союзных республик. Как отметили в ведомстве, украинцев среди них большинство: по итогам 2020 года 640 тыс. украинцев (62%) получили гражданство РФ.