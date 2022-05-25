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Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ
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Путин подписал указ об упрощении получения гражданства в Запорожской и Херсонской областях

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Президент России Владимир Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей Запорожской и Херсонской областей. Указ российского лидера опубликован в среду, 25 мая, на официальном портале правовой информации.

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Изменения внесены Путиным в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».

Как следует из текста, слова «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» дополняются словосочетанием «...Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины».

Документ вступил в силу со дня его подписания.

В этот же день первые жители Херсонской области подали заявления на получение российского гражданства. Оформление документов идет в военно-гражданской администрации.

17 апреля в МВД РФ рассказали, что уже более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников. Участники программы и члены их семей имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки.

16 апреля стало известно, что украинцы за I квартал текущего года чаще остальных получали российское гражданство. Так, на них пришлось 39,6% от общего числа всех новых граждан.

В начале мая 2021 года в МВД сообщили, что почти 100% получивших российское гражданство в прошлом году — выходцы из бывших союзных республик. Как отметили в ведомстве, украинцев среди них большинство: по итогам 2020 года 640 тыс. украинцев (62%) получили гражданство РФ.

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