Минфин начнет обслуживать долларовые бонды в рублях

Российская Федерация продолжит платить по госдолгу в рублях из-за решения минфина США продлить лицензию на получение инвесторами платежей в долларах. Об этом в среду, 25 мая, говорится в сообщении на сайте российского Минфина.

Рублевые платежи по госдолгу будут проходить через платежный агент — Национальный расчетный репозиторий (НРД). Получатели смогут переводить полученные рубли в другую валюту.

Решение минфина США по лицензии на получение инвесторами платежей по госдолгу РФ ущемляет права именно инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, добавили в российском финансовом ведомстве.

Как подчеркнул глава Минфина РФ Антон Силуанов, сложившаяся ситуация не имеет ничего общего с 1998 годом, когда у России не было денег на погашение долгов. В настоящее время деньги есть, как и готовность оплачивать внешний долг. На качестве жизни россиян искусственно созданная ситуация на отразится, заключил министр.

Как уточняет «Газета.Ru», если Вашингтон объявит России технический дефолт, Москва может ввести ассиметричные меры. К примеру, присвоить интеллектуальную собственность США и освободить российскую сторону от лицензионных отчислений на американские патенты.

17 мая Силуанов отметил, что Россия не будет объявлять дефолт по долгу, потому как сможет заплатить в рублях, если западные структуры будут закрыты. В апреле он подчеркнул, что Запад всячески пытается сделать так, чтобы Россия объявила дефолт по внешнему долгу. По его словам, РФ имеет все ресурсы для обслуживания своих долгов.

4 апреля стало известно, что минфин США запретит проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

С конца февраля недружественные государства начали блокировку российских валютных резервов. Всего ими заморожено около $300 млрд, что чуть меньше половины всех резервов РФ. После этого Россия предупредила, что если доступа к валютным счетам не будет, российский госдолг станет обслуживаться в рублях. Оплата госдолга в рублях также может привести к техническому дефолту, так как Запад не признает платежи в национальной валюте, отмечают специалисты.

18 марта министерство в полном объеме исполнило обязательства по выплате купонного дохода по российским суверенным еврооблигациям. Средства для выплаты купонного дохода в общей сумме $117,2 млн в валюте были получены платежным агентом — лондонским филиалом Citibank.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

Обстановка в регионе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Также российский лидер подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. На следующий день договоры были ратифицированы.

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