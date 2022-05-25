Капремонт участка федеральной трассы выполнили на 95% в Брянской области

В Брянской области на 95% завершен капитальный ремонт участка федеральной трассы А-240. Движение транспорта возобновят до конца летнего сезона.

Работы ведутся на отрезке с 194 по 216 км на территории Новозыбковского района. Рабочие усилили основания дороги, переложили трубы, а также исправили продольный профиль проезжей части. Кроме того, установлено свыше 2 км линий электроосвещения. Для удобства пешеходов обустроены тротуары и автобусные остановки. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ремонт участка трассы протяженностью 54 км был начат в 2019 году и разделен на этапы. Общая протяженность дороги от Брянска до границы с Республикой Белоруссия составляет 216 км.