Путин назвал героями участников специальной операции по защите Донбасса

Все участники специальной военной операции России по защите Донбасса являются героями, и относиться к ним нужно как к героям. Об этом в среду, 25 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они все герои. Именно так. Каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности. Идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так — как к героям», — сказал он на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

Российский лидер также пообещал госнаграды бойцам, рискующим жизнью в ходе спецоперации. По его словам, «вне зависимости от того, какие у них будут государственные награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России».

«Только что был в госпитале Минобороны, встречался с нашими военнослужащими, которые проходят курс лечения после травм, после ранений. И некоторые из них, большинство, во всяком случае, из тех, с кем я разговаривал, у них даже нет никаких государственных наград. Конечно, будут», — заявил глава государства.

Кроме того, Путин потребовал от правительства РФ чувствовать и эффективно реагировать на любые потребности в медицинском обеспечении участников СВО. Также российский лидер поручил быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих в целом, тех, кто получил ранения, а также семей погибших.

Помимо этого, он подчеркнул, что выплаты военным нужно увеличить.

«Мы уже договорились с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] о том, что некоторый пересчет делаем. Они (военнослужащие. — Ред.), как и люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты, их (выплаты) нужно увеличить, потому что всё приравнено к курсу», — отметил глава государства.

9 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной «Воха») звезду Героя России, звездой был награжден его сын посмертно.

1 мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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