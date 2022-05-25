В МВД Запорожской области рассказали о процедуре получения гражданства России

Органы внутренних дел освобожденных территорий займутся разработкой порядка предоставления гражданства РФ украинцам. Об этом 25 мая сообщил заместитель руководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов.

«Наши органы внутренних дел освобожденных территорий будут заниматься разработкой порядка предоставления гражданства, сбором документов для получения российского паспорта у жителей Запорожской и Херсонской областей», — сказал он.

Селиванов подчеркнул, что вдобавок к правам гражданина Украины, от которых никто не заставляет отказываться, жители Запорожской и Херсонской областей получают право на российское гражданство, на возможности трудиться, получать образование в России, прописываться на ее территории, получать все льготы и выплаты.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Поправки внесены в документ, которым упрощенный порядок был предоставлен жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Военно-гражданская администрация Запорожской области сообщила, что ведет подготовку инфраструктуры для организации выдачи российских паспортов. Первые жители Херсонской области уже подали заявления на получение российского гражданства.

В то же время глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти региона готовы оказать полную поддержку при организации выдачи паспортов России жителям Херсонской и Запорожской областей.

Ранее, 12 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут получить разрешение на временное проживание и вид на жительство в России по паспорту с истекшим сроком действия.

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал 2022 года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Также в ведомстве отметили, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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