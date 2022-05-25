В Госдуме заявили о попытке Японии нанести оскорбление России

Решением не приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы Япония хотела нанести РФ оскорбление. Об этом в среду, 25 мая, заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«На ежегодную церемонию памяти жертв атомных бомбардировок в Японии обычно приглашаются послы всех стран, чьи посольства находятся в Японии. Пытаясь «отменить» Россию, Япония хотела нанести РФ оскорбление, но оказала хорошую услугу», — отметил он.

Как напомнил депутат, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны, когда в них уже не было особой необходимости. Они являлись по сути демонстрацией всему миру и особенно СССР, что США обладают «ядерной дубинкой», указал политик.

Гусев подчеркнул, что представители СССР, а потом и России принимали участие в данных мероприятиях, выражали сочувствие именно мирному населению, погибшему от бомбардировки Соединенных Штатов, которым было известно, что в Хиросиме и Нагасаки нет военных объектов.

«Теперь же ввиду отсутствия на мероприятии посла России всё становится на свои места — на месте преступления будут присутствовать представители страны, совершившей это преступление, и ее союзники. Таким образом, Япония превратилась в унтер-офицерскую вдову, что высекла сама себя», — заключил парламентарий.

О том, что власти японского города Хиросима не пригласили представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, ранее в этот день рассказал посол РФ Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что организаторы мероприятия не пригласили российскую сторону на мероприятие из-за проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. При этом глава российской дипмиссии напомнил, что именно по инициативе Москвы был продлен российско-американский договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

В 1945 году американский бомбардировщик B-29 сбросил на центр города четырехтонную урановую бомбу под названием «Малыш». Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны — порядка 20 км.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс.: люди умирали от полученных ран и облучения. Город был стерт с лица земли.