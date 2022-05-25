Дом «Пяти ангелов» XIX века снесли в Оренбурге

В Оренбурге снесли одно из самых красивых в городе зданий — дом «Пяти ангелов», который был построен в XIХ веке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, он будет обращаться в Генпрокуратуру и Минкультуры с требованием наказать виновных.

Хинштейн отметил, что в этом здании когда-то жил выдающийся дипломат Карим Хакимов, первый российский посол в Арабских Эмиратах, «подруживший» Россию и Саудовскую Аравию. Дом представлял не только исторический, но и архитектурный интерес: его фасад украшали лептина с ангелами и мозаика из восточной битой посуды.

Власти Оренбурга ранее отказались включать здание в реестр объектов культурного наследия. В 2020 году оно было продано частному инвестору. В администрации заверяли, что дом не снесут, не перестроят, но в ночь на 25 мая его разрушили, написал депутат.

Урал56.Ру сообщает, что точных данных о том когда был построен дом «Пяти ангелов», нет. Судя по архивным документам, в 1917 году его приняли на баланс. Первоначально в этом здании жили французы, переводчик с женой-гувернанткой, а после в нем поселили дипломата Карима Хакимова, аравийского визиря Кремля.

В советское время и до последнего времени там проживали четыре семьи, но здание признали аварийным, и жильцов переселили. В июне 2020 года комитет по управлению имуществом администрации Оренбурга выставил дом «Пяти ангелов» и еще два здания на продажу. За 3,9 млн рублей часть исторического квартала купил бизнесмен Юрий Гулинский.

В конце апреля на территории исторического центра Оренбурга разрешили возведение торговых объектов.