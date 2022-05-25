Телеканал ViP Premiere с размахом отпразднует 70-летие Лиама Нисона

К юбилею известного актера ViP Premiere (входит в группу компаний Viasat) подготовил подборку ярких картин последних лет с его участием. Три вечера подряд, с 7 по 9 июня, зрители смогут наслаждаться фильмами с Лиамом Нисоном: «Ледяной драйв», «Снегоуборщик», «Честный вор», «Сделано в Италии» и другими. Посмотреть релизы можно в пакете ViP по подписке.

7 июня в 19:30 выйдет изобретательно поставленный боевик «Ледяной драйв». Сейчас уже сложно представить, но ведь этот фильм мог бы не получиться таким зрелищным. Режиссеру Джонатану Хенсли стоило больших усилий, чтобы уговорить съемочную группу сниматься на настоящей ледяной дороге в 40-градусный мороз. Лиаму Нисону блестяще удалось справиться со всеми трудностями съемочного процесса и показать отважного дальнобойщика Майка.

Следом, в 21:10, начнется криминальный боевик «Снегоуборщик». Эта суровая история о добропорядочном Нельсоне Коксмане, водителе грузовика-снегоуборщика. Жизнь его радикально меняется, когда он узнает, что его сына убили наркодилеры. Мужчина выходит на кровавую и заснеженную тропу мести. Зрителей ждет захватывающий остросюжетный боевик с элементами черного юмора.

8 июня, в 19:30, на малые экраны ворвется «Честный вор». Не так важно, кого играет Лиам Нисон, будь то обычные люди и суперагенты, гангстеры и ценители искусства, главное, что всех его персонажей объединяет отвага и честность перед самим собой. Вот и центральному герою «Честного вора» Тому совестливости не занимать. И хотя он ограбил десятки банков, он готов сдаться полиции и завязать с темным прошлым. Но его планам не суждено сбыться. Судьба подкидывает ему испытания в лице двух продажных полицейских. Теперь жизнь Тома и его возлюбленной в опасности, на чьей стороне будет правда?

В 21:00 смотрите на ViP Premiere криминальную драму «Вдовы». Злободневная история от оскароносного режиссера «12 лет рабства» Стива МакКуини выглядит как минимум интересно. В начале повествования зрители знакомятся с четырьмя авантюристами — Гарри (Лиам Нисон), Флореком (Джон Бернтал), Карлосом (Мануэль Гарсия Рульфо) и Джимми (Коберн Госс). Они пытаются ограбить крупного криминального авторитета. Но после того, как план квартета проваливается, как видно из названия фильма, воплощать задуманное будут уже их отважные жены.

9 июня в 19:30 на телеканале ViP Premiere вас ждет комедийная мелодрама «Сделано в Италии». Эта сильная по драматизму история с Лиамом Нисоном и его сыном Майклом Ричардсоном в главных ролях. По сюжету мужчины приезжают из родной Великобритании в Италию, чтобы продать дом, который достался им по наследству после смерти матери семейства. По мере того, как они ремонтируют находящуюся в страшном упадке загородную виллу, все обиды и разногласия, которые были между ними, уходят в прошлое… Интерес к просмотру подогревает тот факт, что показанная на экране личная трагедия героев знакома актеру не понаслышке. В 2009 году он потерял жену Наташу Ричардсон. С тех пор Нисон больше не женился.

Завершит праздничную программу зрелищный боевик с большим количеством погонь, перестрелок и экшена — «Заступник». Нисон блестяще сыграл в этом фильме снайпера морской пехоты, бывшего военного, который оказывается втянут в опасную игру наркомафии. Остросюжетная история захватывает и не отпускают до самых финальных титров. Начало просмотра в 21:00, 9 июня.

Включайте телеканал ViP Premiere, в пакете ViP, с 7 по 9 июня, и отпразднуете юбилей Лиама Нисона вместе с его знаменитыми фильмами: «Ледяной драйв», «Снегоуборщик», «Честный вор», «Вдовы», «Сделано в Италии» и «Заступник». Также все релизы доступны подписчикам стримингового сервиса viju. Приятного просмотра!