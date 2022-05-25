«Оранжевый» уровень опасности объявили в Самарской области

Синоптики прогнозируют ночные заморозки на территории Самарской области. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По данным Приволжского УГМС, заморозки ожидаются в ночь на 26 мая. Температура воздуха и поверхности почвы может упасть до –2 градусов. Об этом пишет НИА «Самара».

Понижение температуры представляет опасность для сельскохозяйственных растений. Аграриям и дачникам рекомендовано защитить посевы с помощью нетканого материала, полимерной пленки или соломы.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, МЧС предупреждает о вероятных пожарах в связи с эксплуатацией нагревательных приборов и печей.

Ранее синоптики предупредили о резких перепадах температур жителей Рязанской области. В ближайшую ночь температура воздуха опустится до –2 градусов, днем ожидается до +22 градусов.