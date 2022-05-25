Реклама
Прямой эфир

«Оранжевый» уровень опасности объявили в Самарской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики прогнозируют ночные заморозки на территории Самарской области. В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

По данным Приволжского УГМС, заморозки ожидаются в ночь на 26 мая. Температура воздуха и поверхности почвы может упасть до –2 градусов. Об этом пишет НИА «Самара».

Понижение температуры представляет опасность для сельскохозяйственных растений. Аграриям и дачникам рекомендовано защитить посевы с помощью нетканого материала, полимерной пленки или соломы.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, МЧС предупреждает о вероятных пожарах в связи с эксплуатацией нагревательных приборов и печей.

Ранее синоптики предупредили о резких перепадах температур жителей Рязанской области. В ближайшую ночь температура воздуха опустится до –2 градусов, днем ожидается до +22 градусов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022