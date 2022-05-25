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В Роспотребнадзоре оценили сообщения о «штрафах» Wildberries

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 25 мая опубликовало разъяснение, касающееся прав потребителей при возврате купленного на маркетплейсе товара. Памятка появилась после сообщений в СМИ о том, что компания Wildberries якобы ввела штрафы за отказ от товара.

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Если потребитель отказывается от товара надлежащего качества, то продавец должен возвратить ему деньги за него. Но из этой суммы ритейлер может вычесть средства, которые компания потратила на доставку товара от потребителя, говорится в разъяснении.

«Закон предусматривает право продавца на компенсацию своих расходов на доставку от потребителя возвращенного товара. В случае если потребитель не согласен с размером таких расходов, он вправе подать претензию в адрес продавца, на которую продавец обязан будет ответить в силу п. 5 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, а в дальнейшем, если посчитает их размер необоснованным, имеет право оспорить его через суд», — добавили в управлении.

По мнению экспертов, любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа, установленного в виде единой платы за возврат любого товара.

Помимо этого, в управлении уточнили, что все расходы, связанные с доставкой некачественного товара, должен нести продавец. Если данные расходы понес потребитель, продавец обязан возместить их ему в качестве понесенных убытков.

Ранее, 23 мая, СМИ писали о жалобах покупателей Wildberries на штрафы за возврат товара. Первые уведомления клиенты стали получать около месяца назад. Тогда речь шла о списании по 100 рублей за каждый товар в случае отказа от него.

В Wildberries объяснили, что политика возвратов покупок в компании не менялась. С 2020 года для клиентов с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики.

Также в Wildberries опровергли взимание платы за возврат бракованных вещей и рассылку предупреждения об оплате обратной логистики лишь после формирования заказа.

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