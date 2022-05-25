Боеприпасы времен ВОВ ликвидировали в Липецкой области

Жители Липецкой области обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Все опасные предметы были уничтожены спасателями.

Схрон с боеприпасами был найден недалеко от села Спасского в Воловском районе. Местные жители нашли ручные гранаты РПГ-40, РГД-33 и РГ-Ф1, а также 30 патронов к пулемету Дегтярева. Об этом сообщает LipetskMedia.

По данным государственной противопожарной спасательной службы, боеприпасы вывезены на специализированный полигон и уничтожены.

В минувшие выходные свыше 70 взрывоопасных предметов времен войны были обнаружены в Псковской области. Сразу 60 боеприпасов найдены в лесном массиве около деревни Жигари, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 45 мм.