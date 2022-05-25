BMW и Mini могут перейти на «агентскую» модель продаж в Европе

BMW и Mini планируют переход на «агентскую» модель прямых продаж. Об этом рассказал топ-менеджер BMW Group по продажам и маркетингу Питер Нота, передает Automotive News Europe.

«Агентская» модель продаж подразумевает под собой выстраивание отношений с клиентом напрямую, а не через дистрибуторов.

«В настоящее время мы говорим с нашими европейскими дилерами о переходе к подлинной модели агентства», — сказал Нота.

По словам Ноты, агентская модель будет использоваться только в Европе.

Во многих штатах США это невозможно, так как законы о франшизе запрещают автопроизводителям продавать машины напрямую потребителям.

1 апреля эксперты сервиса объявлений «Авито.Авто» сообщили, что по итогам I квартала 2022 года продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли по сравнению с прошлым годом на 4,2%.

Лидерами продаж стали «ВАЗ (LADA) Priora», «ВАЗ (LADA) 2114 Samara» и «ВАЗ (LADA) Granta». Самыми активными рынками автомобилей оказались Москва и Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Управляющий директор «Авито.Авто» Кирилл Вотяков считает, что автодилеры перестраивают бизнес для фокусирования продаж авто с пробегом.

При этом 21 февраля стало известно, что мировые продажи автомобилей в январе 2022 года снизились на 1,2%. На первом месте по продажам автомобилей в январе находился Китай с показателем 2 млн 500 тыс. машин, что на 4,4% выше показателя годичной давности.