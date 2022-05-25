Лавров заявил о продвижении Западом модели однополярного мира

Страны Запада пытаются продвинуть однополярную модель мироустройства. Об этом в среду, 25 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки для глав дипломатических представительств африканских государств, аккредитованных в России.

По словам дипломата, группа стран во главе с США навязывает международному сообществу концепцию «миропорядка, основанного на правилах».

«Без какого-либо стеснения продвигается однополярная модель мироустройства, предполагающая деление стран на исключительных и всех остальных, которые обязаны подчиняться требованиям клуба избранных», — заключил глава МИД РФ.

23 мая Лавров заявил, что Запад будет вынужден признать, что нельзя постоянно безнаказанно наступать на российские жизненные интересы. России надо полагаться в дальнейшем развитии на партнеров в евразийском регионе, добавил глава МИД.

22 мая Лавров отметил несостоятельность и недоговороспособность Запада, которые становятся всё более очевидными для всех регионов мира. По его словам, в мировом пространстве встал вопрос об осуществлении объективных процессов в единстве с «прихотями Запада» и его преимущественным влиянием в контексте продвижения концепции глобализации для дальнейшего злоупотребления положением в международных делах.

30 марта заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отметил, что Запад ведет против России гибридную войну. По его словам, в настоящее время Россия и Китай вместе «ищут ответы на эти экстраординарные вызовы».