Массовую гибель деревьев выявили в центре Тамбова

Россельхознадзор проведет проверку по факту массовой гибели ясеней в центре Тамбова. Деревья проверят на наличие опасных вредителей.

Информация поступила в ведомство 24 мая. Погибшие деревья спиливали возле входа в городской Парк культуры и отдыха. В дирекции благоустройства и озеленения уточнили, что в течение весны гибель деревьев фиксируется в разных районах, пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Предполагается, что деревья могли погибнуть из-за ясеневой златки. Эти вредители обычно селятся на ослабленных растениях и повреждают ствол. Материалы направят в лабораторию для выявления вредителей. Если версия о златке подтвердится, в Тамбове будут установлены карантинные зоны.

Ранее сообщалось, что в Калуге планируют уничтожить 300 деревьев, пораженных златкой.