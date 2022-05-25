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Прокуроры попросили об аресте Додона на 30 дней

Прокуроры попросили об аресте экс-президента Молдавии Додона на 30 дней
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Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией запросила разрешение на арест экс-президента страны Игоря Додона сроком на 30 дней. Об этом сообщила 25 мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Мариана Керпек.

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По ее словам, запрос направлен прокуратурой по борьбе с коррупцией. Речь идет об аресте Додона и другого задержанного правоохранителями лица, уточняет ТАСС.

Как добавила Керпек, запросы рассмотрит в четверг, 26 мая, районный суд Кишинева.

Ранее в этот день адвокат политика Максим Лебединский рассказал, что Додон находится у прокурора, ему вскоре должны быть предъявлены обвинения. При обыске у политика изъяли скидочные карты, небольшую сумму наличных денег и черновики.

24 мая Додона задержали на 72 часа, его заподозрили в госизмене и коррупции, сообщили в Генпрокуратуре республики. Исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова указала, что по итогам обысков у экс-президента были задержаны два человека, включая политика.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что РФ обеспокоена преследованием политиков, выступающих за дружеские отношения с РФ, однако расследование — внутреннее дело Молдавии.

В молдавской Соцпартии обыски в доме Додона назвали борьбой с оппозицией. В Кишиневе прошли акции в поддержку политика.

21 декабря 2021 года Игоря Додона вызвали на допрос в Генпрокуратуру по уголовному делу о хищении средств в 2008 году. 29 декабря он был признан подозреваемым по этому делу. Следователи тогда сообщили, что в 2008 году, когда политик занимал пост министра экономики Молдавии, ряд бизнесменов и чиновников присваивал часть выручки от импорта электроэнергии.

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