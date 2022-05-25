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Захарова заявила о провале демарша в отношении России на саммите АТЭС

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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
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Демарш в отношении России со стороны ряда стран на совещании министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провалился. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Предпринятый на этой площадке недружественный демарш в отношении России со стороны США, Австралии, Канады, Новой Зеландии и примкнувшей к ним Японии провалился: в АТЭС превалирует настрой на деполитизированное, конструктивное, ориентированное в будущее взаимодействие», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что демонстративный выход из зала делегаций этих стран во время выступления министра экономического развития РФ Максима Решетникова не был поддержан остальными участниками, а позволил им в спокойной обстановке сосредоточиться на обсуждении ключевых вопросов саммита.

Вместе с тем Захарова отметила «взвешенную, ориентированную на укрепление АТЭС работу нынешнего таиландского председательства».

«Россия как неотъемлемая часть АТР остается приверженной работе в этом важном для региона форуме и приумножению накопленного им опыта обеспечения справедливых условий торговли, свободного равного доступа к достижениям технологического прогресса, устойчивого развития и усиления взаимосвязанности», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Встреча министров торговли 21 страны — участницы АТЭС прошла в Бангкоке 21 и 22 мая.

Официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт тогда рассказал, что представители пяти стран покинули зал заседаний во время выступления Решетникова. Затем российская делегация покинула встречу министров торговли АТЭС во время доклада представителей США.

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