Фальшивые купюры выявили в трех городах Псковской области

Фальшивые купюры обнаружили в финансовых учреждениях трех городов Псковской области. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

По данным правоохранительных органов, сотрудники банка в Пскове выявили поддельную купюру номиналом 5000 рублей. Она поступила в выручке одного из магазинов, пишет «Псковская лента новостей». Кроме того, купюру номиналом 1000 рублей изъяли в одной из городских организаций.

В Великих Луках поддельная банкнота поступила в банк из магазина. В городе Новосокольники фальшивку номиналом 5000 рублей обнаружили в кассе торговой точки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В середине мая в Хабаровском крае был вынесен приговор в отношении двух мужчин, признанных виновными в обороте поддельных купюр. Мужчины расплачивались банкнотами крупного номинала за незначительные покупки.