В Москве рабочий погиб при обрушении стены поликлиники

В Москве во время ремонтных работ при обрушении стены поликлиники погиб 50-летний рабочий. Инцидент произошел на Чертановской улице в среду, 25 мая.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть мужчины. 20 мая погибший отпраздновал свой юбилей.

По данным «Известий», рабочие штробили стену на первом этаже, в это время она разрушилась.

23 мая один рабочий погиб и двое пострадали в результате падения на них стрелы башенного крана. Инцидент произошел около торгового центра «Сказка» на улице Анны Ахматовой в Новой Москве.