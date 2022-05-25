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Спасатели трижды за сутки выезжали тушить пожары в Ульяновской области

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В Ульяновской области за одни сутки произошло три природных пожара на площади 4 га. На данный момент в регионе зарегистрировано шесть термических точек.

Во всех случаях речь идет о неконтролируемом пале сухой травы. Три таких случая произошли в деревне Малиновка в Старомайнском районе, и еще три — в рабочем поселке Мулловка Мелекесского района. Все возгорания удалось оперативно ликвидировать, пишет ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае за сутки ликвидировали 17 лесных пожаров, общая площадь которых составляла 2 тыс. га. Угрозы для ближайших населенных пунктов нет. Очаги были выявлены в 13 муниципалитетах.

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