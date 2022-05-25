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Правительство России согласовало индексацию страховых пенсий и МРОТа на 10%

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Правительство РФ согласовало индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), страховых пенсий, прожиточного минимума (ПМ) на 10%. Об этом 25 мая сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на близкие к правительству источники.

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Один из источников отметил, что окончательное решение примет президент России Владимир Путин, так как в ходе дискуссии об уровне индексации были озвучены разные мнения.

19 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин обсудит индексацию социальных выплат на заседании Госсовета 25 мая.

До этого, в начале мая, министр труда и соцзащиты России Антон Котяков рассказал, что правительство представило президенту предложения о дополнительной индексации пенсий, социальных пособий и МРОТа. По словам Котякова, реализация таких мер позволит снизить показатель бедности в стране. Он уточнил, что существует несколько вариантов параметров дополнительной индексации.

30 марта источники «Известий» предположили, что с учетом прогнозной инфляции обновленный МРОТ может составить более 14,5 тыс. рублей, а ПМ — свыше 13,3 тыс. рублей.

Еще 16 марта глава государства провел совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов с руководителями субъектов и членами правительства и поручил кабинету министров представить предложения о дополнительном увеличении пенсий, социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, МРОТа и прожиточного минимума.

С 1 января в России МРОТ на 2022 год установлен на уровне 13 890 рублей (в 2021 году — 12 792 рубля), величина прожиточного минимума составляет 12 654 рубля.

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