Реклама
Прямой эфир
Туризм
РДЖ возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Киргизией с июня
Мир
Россия не получила от Италии план по урегулированию ситуации на Украине
Мир
НАТО заявила об иммунитете от ответственности по Сербии
Мир
В МИД РФ указали на попытки США привлечь больше стран к санкциям против РФ
Политика
Путин назначил генерал-майора Куренкова на должность главы МЧС России
Мир
В Кремле прокомментировали смену риторики западных СМИ по отношению к РФ
Политика
ГД приняла в трех чтениях закон об отмене возрастного предела для контрактников
Общество
В Рособрнадзоре исключили влияние выхода из Болонской системы на формат ЕГЭ
Мир
В Турции оценили возможность выхода страны из НАТО
Общество
Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ
Экономика
H&M может расторгнуть договоры аренды с ТЦ в числе первых
Сюжет:

Северодонецк в ЛНР находится в оперативном окружении сил Народной милиции и РФ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят в оперативное окружение силами Народной милиции и военнослужащими России. Об этом заявил в среду, 25 мая, офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Союзные войска освободили 28 населенных пунктов ДНР. Спецоперация в Донбассе 24 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

По его словам, Северодонецк плотно закрыт с трех сторон. Перемещение из города и в него осуществляется только по одному единственному мосту, который контролируется российскими военными и бойцами ЛНР.

«Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал Марочко в эфире Первого канала.

Северодонецк является ключевым населенным пунктом для выхода ЛНР к своим административным границам.

Накануне военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры работы авиации в Северодонецком районе ЛНР. На видео представлены полеты вертолетов и истребителей.

18 мая Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в ЛНР. Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Местные жители рассказали ему об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.

6 апреля корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал выход к рубежам Северодонецка российских танков Т-80. Тогда же он рассказал о подготовке штурма Северодонецка. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.

Днем ранее корреспондент «Известий» показал работу штурмовой бригады Народной милиции ЛНР в 7 км от Северодонецка.

Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022