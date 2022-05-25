Северодонецк в ЛНР находится в оперативном окружении сил Народной милиции и РФ
Город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) взят в оперативное окружение силами Народной милиции и военнослужащими России. Об этом заявил в среду, 25 мая, офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.
По его словам, Северодонецк плотно закрыт с трех сторон. Перемещение из города и в него осуществляется только по одному единственному мосту, который контролируется российскими военными и бойцами ЛНР.
«Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении», — сказал Марочко в эфире Первого канала.
Северодонецк является ключевым населенным пунктом для выхода ЛНР к своим административным границам.
Накануне военный корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал кадры работы авиации в Северодонецком районе ЛНР. На видео представлены полеты вертолетов и истребителей.
18 мая Зименкин побывал в поселке Воеводовка, который находится на линии соприкосновения в ЛНР. Населенный пункт оказался всего в 1,5 км от места, где продолжаются бои. Местные жители рассказали ему об обстрелах ВСУ и гибели знакомых.
6 апреля корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага показал выход к рубежам Северодонецка российских танков Т-80. Тогда же он рассказал о подготовке штурма Северодонецка. Последний рубеж, деревню Пурдовку, полностью зачистили.
Днем ранее корреспондент «Известий» показал работу штурмовой бригады Народной милиции ЛНР в 7 км от Северодонецка.
Россия 24 февраля начала проведение специальной военной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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