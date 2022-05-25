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Захарова подвергла критике идею Зеленского о конфискации собственности

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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Конфискация частной собственности у лиц за их политические убеждения является нарушением принципов демократии и рыночной экономики. Об этом в среду, 25 мая, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор Сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
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Так она прокомментировала инициативу президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ по защите Донбасса.

Говоря о блокировке российских счетов за рубежом, дипломат заявила, что российская сторона считает ее нелегитимной и нарушающей нормы международного права.

23 мая Зеленский подписал закон об определении процедуры конфискации активов лиц, поддерживающих спецоперацию РФ в Донбассе. Обращать имущество в доход государства будет Высший антикоррупционный суд (ВАКС), а отвечать за поиск активов и обращаться в суд будет министерство юстиции Украины.

По мнению Киева, процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих спецоперацию РФ по защите жителей Донбасса, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет.

12 мая спикер украинского парламента Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная рада одобрила закон, который даст возможность конфисковать по решению суда имущество поддерживающих спецоперацию по защите Донбасса.

Также 12 мая Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о национализации дочерних структур Сбербанка и ВЭБа и принудительном изъятии их активов. Речь идет о денежных средствах, депозитных сертификатах и облигациях внутреннего государственного займа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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