Резкие перепады температур ожидаются в Рязанской области
Значительные изменения суточной температуры ожидаются в Рязанской области. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Согласно прогнозу, в ночь на 26 мая ожидаются заморозки. Температура воздуха понизится до –2 градусов. В дневные часы ожидается +17…+22 градуса, уточняет РИА «7 новостей».
В регионе вероятны небольшие дожди.
Ранее сообщалось, что в Москве с вечера 26 мая до полудня 27 мая выпадет свыше 30% месячной нормы осадков. Температура воздуха поднимется до +19…+21 градуса, что является нормой для конца весны.