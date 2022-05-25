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Дома погорельцев из Красноярского края обеспечили электроэнергией

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Фото: Официальный сайт ПАО «Россети Сибири»
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В Красноярском крае обеспечили электричеством временное жилье для погорельцев, которые пострадали от больших пожаров 7 мая. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе энергетической компании.

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Пока проходит подготовка к строительству нового жилья, в муниципалитетах организованы временные помещения для проживания. Так, в селе Никольск Шарыповского района установили восемь модульных жилых объектов для семей, которые не стали покидать населенный пункт и планируют прожить здесь до конца лета.

«В местах размещения модульных домиков энергетики установили опоры, смонтировали линии энергоснабжения классом напряжения 0,4 кВ, установили приборы учета электроэнергии и выполнили подключение», — приводятся в пресс-релизе слова замначальника — главного инженера Шарыповского района электрических сетей филиала «Красноярскэнерго» Павла Бородина.

7 мая в населенных пунктах Красноярского края были зарегистрированы крупные пожары. В результате уничтожено более 800 строений и погибли восемь человек. Власти края отмечали, что причиной возникновения пожаров стали множественные короткие замыкания, вызванные обрывами линий электропередачи из-за штормового ветра. В регионе развернуты пункты временного размещения людей.

По данным минздрава края на 11 мая, всего пострадали 20 человек, на стационарном лечении остаются четверо.

Президент РФ Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

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