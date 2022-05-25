Десятки жилых домов снесут в Уфе

Власти Уфы для муниципальных нужд изымут десятки жилых и нежилых домов в микрорайоне Затон. Здания пойдут под снос. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

Изымать планируется дома на улицах Пожарской, Судоремонтной, Союзной, Ахметова и в Запорожском переулке. ИА «МедиаКорСеть» поясняет, что это будет сделано по обращению застройщика, ООО «УАМ-СТС». Ему также поручили выкупить недвижимость у собственников и снести ее. Владельцам предоставят новое жилье по договору соцнайма.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Пугачева снесут десятки жилых и нежилых объектов. Это необходимо для расширения дороги. Работы начнутся в июле.