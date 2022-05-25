Президент Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Указ главы государства опубликован 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — отмечается в документе.
Указ вступил в силу со дня подписания.
Ранее в среду российский лидер назначил генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ, сообщила пресс-служба Кремля, отмечает «Газета.Ru».
«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — сказано в указе.
23 мая в верхнюю палату парламента РФ поступило представление президента России по кандидатуре нового главы МЧС. Позднее стало известно, что Путин на эту должность предложил помощника директора Росгвардии Куренкова.
Куренков ранее проходил службу в ФСБ и Федеральной службе охраны, а затем в Росгвардии.
Пост временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ с сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.