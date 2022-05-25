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Президент Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России

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Президент РФ Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича. Указ главы государства опубликован 25 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — отмечается в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Ранее в среду российский лидер назначил генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ, сообщила пресс-служба Кремля, отмечает «Газета.Ru».

«Назначить генерал-майора Куренкова Александра Вячеславовича министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — сказано в указе.

23 мая в верхнюю палату парламента РФ поступило представление президента России по кандидатуре нового главы МЧС. Позднее стало известно, что Путин на эту должность предложил помощника директора Росгвардии Куренкова.

Куренков ранее проходил службу в ФСБ и Федеральной службе охраны, а затем в Росгвардии.

Пост временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ с сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.

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