Около 9 млн рублей направят на благоустройство дворов в Людинове

В Людинове (Калужская область) власти направят 9 млн рублей на благоустройство придомовых территорий. Средства предусмотрены в рамках муниципальной программы.

Депутаты городской думы предварительно провели осмотр дворов и выбрали те, которые находится в наихудшем состоянии. Сотрудники администрации уже провели встречу с подрядчиком. Работы стартовали во дворах двух домов по улице Маяковского, пишет газета «Весть».

В рамках программы планируется асфальтирование проездов и установка бордюров. Кроме того, возле домов появятся скамейки и урны.

В отделе благоустройства уточнили, что в случае появления в бюджете дополнительных средств они будут распределены на большие объемы благоустройства.