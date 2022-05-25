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Бывший мэр Мариуполя Бойченко покинул город 27 февраля

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Фото: commons.wikimedia.org
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Экс-мэр Мариуполя Вадим Бойченко покинул город еще 27 февраля. Об этом он рассказал агентству УНИАН 25 мая.

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По его словам, спецслужбы сообщили о приближении российских сил и посоветовали покинуть город, чтобы не быть «захваченным».

Бойченко уточнил, что на следующий день после отъезда не смог заехать в город.

20 мая Минобороны России сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Подземные сооружения предприятия перешли под контроль российских вооруженных сил. По данным ведомства, с 16 мая в ходе спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории завода.

21 апреля в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным министр обороны страны Сергей Шойгу доложил о том, что Мариуполь полностью взят под контроль российскими военными.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

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