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Совфед одобрил закон об отмене предельного возраста для военной службы по контракту

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Совет Федерации в среду, 25 мая, поддержал законопроект, который отменяет верхний возрастной ценз для заключения первого контракта на прохождение военной службы. Теперь документ поступит на подпись главе государства РФ Владимиру Путину.

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Инициативу поддержали 159 сенаторов, один из парламентариев воздержался от голосования.

Как объяснили в Минобороны, теперь первый контракт можно будет заключить в возрасте до 50 лет. Ранее в среду данный проект закона одобрила Госдума.

На данный момент первый контракт о прохождении военной службы заключают граждане в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет. Отмена верхнего возрастного предела поспособствует привлечению специалистов востребованных специальностей на военную службу по контракту, полагают инициаторы документа.

Как добавляет «Газета.Ru», 20 мая депутаты от фракции «Единая Россия» Андрей Картаполов и Андрей Красов внесли в Государственную думу законопроект об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта прохождения военной службы.

Тогда парламентарии отметили, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты, а опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам.

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