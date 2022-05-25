Минфин начнет обслуживать долларовые бонды в рублях

РФ продолжит осуществлять выплаты по госдолгу в рублях, несмотря на отказ минфина США продлевать лицензию на получение платежей. Об этом в среду, 25 мая, заявили в Министерстве финансов России.

В ведомстве добавили, что решение Соединенных Штатов ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов, а также подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.

После решения минфина США платежи по госдолгу будут проходить через платежный агент — Национальный расчетный репозиторий (НРД). Получатели средств смогут конвертировать рубли в валюту.

Накануне Минфин США заявил об отказе в продлении лицензии, которая давала РФ возможность производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. Ее действие закончилось 25 мая в 07:01 мск.

Экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман посоветовал российским структурам в случае непрохождения платежа по внешнему долгу в рублях подать судебный иск.

Гойхман отметил, что лицензия американского минфина позволяла держателям российских гособлигаций в США получать долларовые средства от госструктур РФ по обслуживанию и погашению внешнего валютного долга России.

Еще 6 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на наличие у России всего необходимого инструментария для погашения своих внешних долгов, притом что значительная часть финансов была заблокирована.

Министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.