Масштабная модернизация школ стартовала в Приморском крае

В Приморском началась масштабная модернизация школ. В 2022 году наиболее активным участником проекта станет город Артем, сообщает региональное правительство.

В общей сложности в текущем году планируется обновить 39 учреждений образования. Девять из них расположены в Артеме, пять — в Спасске-Дальнем, четыре — в Михайловской районе. Также в проект вошли по два объекта от Фокино, Надеждинского и Ольгинского районов, Ханкайского и Хорольского округов, по одному объекту — от Находки, Партизанска, Дальнереченского, Черниговского и Шкотовского районов.

Проект предусматривает капремонт фундаментов, фасадов, кровель, систем отопления и вентиляции, канализации, всех внутренних помещений. В Артеме подрядчики уже начали капитально ремонтировать системы отопления в школах № 6 и 8. Спортзалы сейчас обновляют в школах № 5, 8 и 31. В ближайшее время начнется замена окон в школах № 6, 8 и 10.

На разные виды работ и закупку нового оборудования для учебных заведений Артема выделено 219 млн рублей.

Как уточняет РИА «Восток-Медиа», в марте проект «Модернизация школьных систем образования» представила глава профильного министерства Эльвира Шамонова. Общий объем финансирования проекта составит 987,7 млн рублей. Из них 822 млн рублей — средства федерального бюджета.