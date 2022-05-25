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Высокую пожарную опасность прогнозируют в Мурманской области

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Высокий класс пожарной опасности ожидается в Мурманской области. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональной управление по делам гражданской обороны, защите населения от ЧС и пожарной безопасности.

Согласно прогнозам, высокая вероятность возгораний ожидается до конца суток 25 мая и 26 мая на юге Мурманской области и в центральной части Кольского района. Жителей региона просят соблюдать меры безопасности. В частности, нельзя бросать горящие окурки в лесу, оставлять костры без присмотра, а также бросать пропитанные горючим веществом материалы.

Выжигание сухой травы запрещено на полях, под деревьями и на лесных полянах. Также нельзя разводить костры около дачных построек.

Ранее сообщалось, что в Амурской области выгорело больше 146 тыс. га природных территорий. Весенний пик горимости в регионе пройден.

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