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В Москве таксист вернул матери забытого в машине ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве пассажирка забыла в салоне такси грудного ребенка, водитель после обнаружения вернулся на место высадки и отдал младенца матери. Об этом 25 мая сообщили в ГИБДД Москвы.

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По предварительным данным, женщина вышла из автомобиля, оставив люльку с ребенком в салоне. Не заметивший этого таксист спокойно отправился на следующий заказ.

«Информация о происшествии незамедлительно была передана всем экипажам ДПС, однако водитель такси через непродолжительное время вернулся к адресу высадки на Большой Дровяной переулок и передал ребенка матери, объяснив, что не заметил оставшегося в автомобиле младенца», — написали в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

16 февраля в Москве обнаружили истощенных восьмимесячных братьев-близнецов. Следователи установили, что родители детей систематически злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни. Детей госпитализировали, их долгое время не кормили.

Тогда же мать близнецов рассказала об их питании. По ее словам, она кормила своих детей, но не знает, как это доказать. Женщина заявила, что один из малышей сильно болел и не мог ничего есть и пить, кроме сока. Отец на допросе не мог вспомнить даты рождения своих детей.

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