В российских школах 25 мая проходят последние звонки. Праздничные линейки ждут 650 тыс. учеников 11-х классов. В этом году все торжества состоятся в очном формате.

Последние звонки звучат в этот день и в большинстве московских школ. Причем к организации торжеств в некоторых учебных заведениях подошли особенно креативно.

Например, в столичной школе №117 представители администрации появились на линейке верхом на мотоциклах. Рюкзаки выпускников, как символ прощания с детством, увез дрессированный пони, а настоящая полицейская служебная собака Валентлайф Мэрроу Мира исполнила для школьников танец.

Обращаясь к выпускникам, директор школы Ирина Бабурина напомнила, что выпускников впереди ждет много нового.

«Слово «последний» — очень грустное слово, но только не для вас, потому что последний звонок открывает вам новые двери в новую жизнь!» — подчеркнула она.

«Сегодня ваш день, вы 10 лет отдали в школе. Мы с вами теперь на одной стороне, мы все с вами взрослые. Желаем вам свободных дорог, берегите себя!» — заявил со своей стороны член Общественной палаты города Москвы Максим Буре.