НАТО заявила об иммунитете от ответственности по Сербии

НАТО заявила о судебном иммунитете по соглашению с правительством от 2005 года в ответ на поданные иски от жертв бомбардировок Сербии 1999 года. Об этом рассказал 25 мая сербский адвокат Срджан Алексич.

«В своем заявлении суду Канцелярия по связи НАТО в Сербии указала, что обладает полным иммунитетом под юрисдикцией Сербии на основании соглашения с Союзным государством Сербии и Черногории «О транзитном участии и поддержке миротворческих операций» от 2005 года и соглашения от 2006 года, по которому основана канцелярия по связи в Белграде», — цитирует адвоката «РИА Новости».

По мнению юриста, ни одно из этих соглашений не дает иммунитета НАТО как организации, кроме того, применение иммунитета не может быть ретроактивно.

«Поэтому НАТО не может за военные преступления над гражданским населением и за незаконную агрессию получить иммунитет по соглашению 2005 года. В нашем деле о бомбардировках обедненным ураном, приведших к жертвам среди мирного населения, военных и полицейских, НАТО несет ответственность за нарушение права на жизнь и нанесенный ущерб», — добавил Алексич.

По его мнению, первое заседание по искам будет назначено Высшим судом Белграда на осень.

Ранее он сообщил, что в Высший суд в Белграде 20 января были поданы два новых иска против НАТО от пострадавших в результате бомбардировок боеприпасами с обедненным ураном в 1999 году. Сербскому адвокату помогает итальянский адвокат Тарталья, который успешно представлял интересы итальянских военных. Он уже добился вынесения свыше 260 решений судов, которые вступили в силу в Европе.

Североатлантический альянс проводил военную операцию в Югославии с 24 марта по 10 июня 1999 года. Она носила официальный статус гуманитарной интервенции.

Окружной суд Белграда в 2000 году признал виновными за военные преступления в ходе бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) американского генерала Уэсли Кларка и экс-генсека альянса Хавьера Солана. Однако после свержения в октябре 2000 года президента СРЮ Слободана Милошевича новые власти страны добились пересмотра вердикта. В итоге Верховный суд Сербии осенью 2001 года отменил приговор руководству НАТО.

МИД России неоднократно заявлял, что западные страны до сих пор не ответили за бомбардировки Югославии силами НАТО.