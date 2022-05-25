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Проект ремонта Северного моста разработают в 2023 году в Томске

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В Томске определен подрядчик, который займется разработкой проекта ремонта Северного моста через реку Томь. Стоимость контракта составила 14,9 млн рублей.

Проект будет разрабатывать новосибирская компания «РосИнсталПроект». Специалистам необходимо согласовать возможный ущерб биоресурсам от ремонта моста с Росрыболовством. Кроме того, потребуется выполнить работы по обследованию конструкции, определить текущее состояние элементов моста, подводной части опор, а также рассчитать грузоподъемность и допустимую интенсивность транспортного потока. Об этом пишет РИА «Томск».

Официальное открытие моста состоялось в августе 1999 года, строительные работы велись семь лет. Длина конструкции составляет чуть больше 800 м. Помимо моста были построены два путепровода и три транспортные развязки.

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