В МИД РФ указали на попытки США привлечь больше стран к санкциям против РФ

США стараются привлечь всё большее количество стран к санкциям против России, хотя уже признают, что рестрикции вредят им самим. Об этом 25 мая сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую «санкционную воронку» всё большее число государств», — сказала она.

Захарова напомнила, что делается всё это в дополнение к введенному 22 апреля президентом США Джо Байденом эмбарго на импорт российских энергоносителей.

Она отметила, что американская сторона использует методы, неприкрыто принуждая союзников, партнеров к принятию невыгодных условий, к отказу от взаимовыгодного сотрудничества с Россией в сфере обеспечения энергобезопасности и устойчивых энергопоставок.

«Зачастую не обходится без прямого шантажа, угроз введения вторичных санкций за сотрудничество с российскими компаниями. И всё это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров. Всё это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Вашингтон, вводя санкции против поставок российских углеводородов, стремится занять освободившиеся ниши на внешних рынках.

Ранее 25 мая сообщалось, что в Великобритании выросли цены на бензин, установив новый рекорд. По данным телеканала Sky News, средняя стоимость бензина в стране превысила отметку £1,7 ($2,13) за литр на фоне антироссийских санкций. Также накануне стоимость бензина на автозаправках в США достигла $4,598 за один галлон (3,785 л), обновив исторический максимум.

24 мая стало известно, что более половины граждан Соединенных Штатов Америки не поддерживают введение антироссийских санкций. Это следует из результатов опроса, проведенного совместно агентством Associated Press и исследовательским центром NORC. 51% опрошенных утверждает, что такие меры не должны приниматься в ущерб экономическому благосостоянию США.

23 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика выдерживает удар достойно, несмотря на санкции. Он указал, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели». До этого, 12 мая, российский лидер сообщил, что продолжение санкционной политики приведет к труднообратимым последствиям. Глава государства уточнил, что в среднем в еврозоне из-за продовольственной инфляции «товары прибавили свыше 11%», а в некоторых странах инфляция приблизилась к 20%. Кроме того, санкции провоцируют глобальный кризис.

Страны Запада продолжают усиливать санкции против России после начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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