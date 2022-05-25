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Захарова указала на отсутствие ответа Киева на предложения Москвы

Представитель МИД РФ Захарова указала на отсутствие ответа Киева по предложениям Москвы по переговорам с апреля
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Украина до сих пор не ответила на российские предложения от 15 апреля. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Могу констатировать, что Киев прервал переговоры по урегулированию ситуации на Украине и до сих пор не ответил на российские предложения к тексту проекта договора от 15 апреля», — сказала она на брифинге.

Днем ранее Зеленский заявил, что Киев возобновит переговоры с Москвой после того, как РФ вернет Украине территории, утраченные с 24 февраля. Тогда заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал заявление украинского президента неконструктивным. Также он отметил, что Россия сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации.

Также во вторник Зеленский сообщил, что единственный российский политик, с которым он готов встретиться, — это президент России Владимир Путин. При этом он уточнил, что встреча с ним может состояться только при условии, что на ней будет обсуждаться прекращение боевых действий.

До этого, 22 мая, глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что замораживание переговоров с Россией является инициативой Украины. «Они (украинская сторона. —Ред.) даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора».

В тот же день советник украинского президента Михаил Подоляк исключил уступки России, которые выдвигались на переговорах, в вопросе признания принадлежности бывших украинских регионов.

4 мая Захарова рекомендовала Украине и другим странам Запада признать сложившиеся территориальные реалии относительно статуса российского Крыма и ЛДНР.

Российско-украинские переговоры проходили в очном формате четыре раза — 29 марта они прошли в Стамбуле, до этого — 3 и 7 марта, а также 28 февраля — в Белоруссии. Остальные встречи проходили дистанционно.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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