Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС России

Президент РФ Владимир Путин снял замлавы МЧС России Андрея Гуровича с должности, подписав соответствующий указ.

«Освободить Гуровича Андрея Михайловича от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в документе, опубликованном 25 мая на официальном портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее в этот же день Путин назначил генерал-майора Александра Куренкова на должность главы МЧС РФ. Пост временно исполняющего обязанности главы министерства с 10 сентября 2021 года занимал Александр Чуприян, он сменил на посту Евгения Зиничева, который погиб во время учений в Красноярском крае 8 сентября.