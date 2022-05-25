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Жителям Запорожской и Херсонской областей упростили получение гражданства РФ
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Путин упростил прием в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей

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Жители Запорожской и Херсонской областей Украины смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке, указ об этом подписал в среду, 25 мая, президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Как изменится порядок получения гражданства РФ

Изменения внесены главой государства в указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Как следует из текста, слова «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики» заменяются словосочетанием «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины».

Указ №304 вступает в силу со дня его подписания.

Как добавляет «Газета.Ru», рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ для таких лиц и принятие по ним решений должно быть принято в течении трех месяцев, не более, со дня подачи заявления и предоставления документов.

Ранее в среду в администрации Запорожской области сообщили, что сейчас ведется подготовка к процедуре выдачи паспортов. Для этого в регионе налаживается инфраструктура и нанимаются сотрудники.Также сообщалось, что после полного освобождения Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России.

7 мая председатель военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что жители региона получат право на российское гражданство. Вооруженные силы России взяли под полный контроль территорию Херсонской области в середине марта. 12 апреля в Херсоне прошла церемония зажжения Вечного огня, а на здания города водрузили российские флаги.

16 апреля в МВД России сообщили, что за I квартал текущего года граждане Украины чаще остальных получали российское гражданство. Кроме того, в ведомстве рассказали, что более 287,6 тыс. человек переехали с 2014 года в Россию с Украины в рамках программы по переселению соотечественников.

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