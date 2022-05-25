Захарова сочла преждевременным говорить о мерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
Все разговоры о конкретных мерах, которые Россия предпримет в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, сейчас являются преждевременными. Такое заявление в среду, 25 мая, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Как неоднократно заявляла российская сторона, вступление Финляндии, придерживавшейся ранее политики военного неприсоединения, и Швеции к НАТО не останется без ответных мер нашей страны политического, экономического, военно-технического характера в целях обеспечения своей безопасности», — заявила Захарова в ходе брифинга.
18 мая послы Финляндии и Швеции официально подали заявки на вступление в НАТО. Они передали документы генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире организации в Брюсселе.
На это в МИД РФ заявили, что вступление государств в НАТО не обеспечит им той безопасности, на которую они так рассчитывают.
Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации Договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.
23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не станет препятствовать вступлению скандинавских стран в альянс только в случае выполнения его условий. Речь идет об урегулировании противоречий по вопросам экстрадиции поддерживающих курдов лиц, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.
Тогда же премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала приятными и позитивными переговоры с президентом Турции по членству ее страны в НАТО.